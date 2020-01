Pensionist nach Forstunfall mit Hubschrauber abtransportiert

Für einen Pensionisten endeten Forstarbeiten Donnerstagnachmittag im Krankenhaus. Der Mann wurde von einem Baum am Rücken verletzt.

Der 69-Jährige aus dem Bezirk Gmunden führte am 16. Jänner 2020 gegen 15 Uhr in einem Waldstück in Roitham alleine Forstarbeiten durch.

Von Baum oder Ast getroffen

Dabei dürfte dem Pensionisten ein Baum oder ein schwerer Ast auf den Rücken gefallen sein. An den genauen Unfallhergang konnte sich der 69-Jährige bei einer Erstbefragung nicht mehr erinnern.

Verletzt mit Traktor heim gefahren

Der Verletzte konnte noch selbständig mit dem Traktor nach Hause fahren, wo seine Gattin sofort die Einsatzkräfte verständigte.

Aufgrund der starken Rückenschmerzen war es dem 69-Jährigen nicht mehr möglich, selbständig aus dem Traktor auszusteigen.

Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels geflogen.

Quelle LPD OÖ