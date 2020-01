Das ist Landjugend – das sind wir.

Überwältigt und stolz können wir auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken.

Die Landesversammlung der Landjugend ist nur ein Teil eines sehr intensiven Wochenendes. Bereits am Freitag den 03. Jänner begann der Kongress der Landjugend in der Berufs-Schule Ried im Innkreis, an dem sich rund 280 Landjugendfunktionäre aus ganz Oberösterreich in 16 Workshops weiterbildeten und sich über Themen in der Landjugend austauschten. Unter den vielen Kongressteilnehmern waren auch 16 Funktionären aus dem Bezirk Gmunden mit dabei.

Bei der anschließenden Landesversammlung der Landjugend Oberösterreich durfte der Bezirksvorstand der Landjugend Gmunden, mit dem Ortsgruppenübergreifenden Projekt „Greenify – Landjugend begrünt“, den begehrten Landjugendkreisel voller Stolz entgegennehmen. Mit dem Landjugendkreisel hat die Landjugend Gmunden für ihr Projekt landesweit die höchste Auszeichnung ergattern können. Weiters darf sich die Landjugend Gschwandt zu Silber für ihr Projekt „BeeCool – Gemeinsam Lebensraum schaffen“ freuen.

Bei der Wahl zur Aktivesten Ortsgruppe von Oberösterreich hatte die Landjugend Vorchdorf erneuert die Nase vorne. Mit rund 110 Mitgliedern und zahlreichen Aktivitäten im Landjugendjahr haben sie sich den Titel mehr als verdient.

Fotos: Peter Sommer