Erfolge beim 2. und 3. Salzkammergutcuprennen

Das zweite und dritte Rennen zum Salzkammergutcup wurde vom SC Dachstein Oberbank und vom WSV Bad Ischl am Sonntag in der Gosau, Zwieselalm veranstaltet. In der Hängleiten wurde für die steirischen und oberösterreichischen Kinder/Schüler ein RTL jeweils in einem Durchgang ausgetragen.

Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten über 90 Teilnehmer den selektiven Riesentorlauf. Die jungen erfolgreichen Rennläufer des WSV Bad Ischl erreichten bei den zwei Rennen 10 Podestplätze – einen ersten Platz eroberte Johanna Müllegger sowie zwei mal Jannik Gaisberger, einen zweiten Platz Johanna Müllegger sowie zweimal Mirjam Müllegger und auch zwei mal Fabio Wieser und einmal Johannes Scheiderer und einen dritten Platz Lorenz Nahmer.

Foto: privat