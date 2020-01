Führungswechsel an der Bauernbundspitze im Bezirk Gmunden

Die bisherige Bezirksbäuerin Anni Wimmer aus Roitham legte ihre Funktion, bei der am 7.1.2020 stattgefundenen Versammlung der Ortsbäuerinnen und ihrer Stellvertreterinnen des Bezirkes in Altmünster (Gh. Maximilian Stube), zurück. Nach insgesamt 15 Jahren Tätigkeit als Bezirksbäuerin

übertrug sie damit auch die Verantwortung für die nächsten 6 Jahre in jüngere Hände.

„Die Weichen für die bevorstehenden Landwirtschaftskammerwahlen 2021 müssen rechtzeitig gestellt werden!“, ist sie der Meinung und hat mit ihren auch ausscheidenden Stellvertreterinnen Birgit Lankmaier aus Scharnstein und Maria Luise Unterberger aus Bad Ischl, sowie den Ortsbäuerinnen des Bezirkes einen einvernehmlichen Wahlvorschlag vorgelegt.

Ihre Nachfolgerin wurde in geheim durchgeführter Wahl mit unserer Abg. z. NR Bettina Zopf aus Altmünster (45) gefunden. Sie wurde mit 100 % der Delegierten Stimmen gewählt. Gleichzeitig wurde auch die Neuwahl ihrer 3 Stellvertreterinnen durchgeführt. Hermine Massak aus Gschwandt, Martina Gerl aus Vorchdorf und Christina Bramberger aus Bad Ischl ergänzen das Bäuerinnen Team des Bezirkes Gmunden.

Landesbäuerin Johanna Haider sowie Bauernbund Bezirksobmann Christian Zierler gratulierten den gewählten Bäuerinnen zum großen Vertrauensvorschuss und freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Gleichzeitig bedankten sie sich für die langjährige Tätigkeit von Anni

Wimmer und ihren Stellvertreterinnen, die immer „ihre Gmundner Bäuerinnen“ nicht nur bestens vertreten haben, sondern auch mit ihren zahlreichen organisierten Veranstaltungen zu viel Gemeinsamkeit und Miteinander im Bezirk beigetragen haben. Den Bauernstand zu vertreten, dabei aber nicht auf den ländlichen Raum insgesamt zu vergessen waren ihnen zudem besondere Anliegen. „Auf sie war und ist Verlass und unter ihrer Führung wurde der Bezirk Gmunden in seiner Vielfalt auch hervorragend auf Landesebene und darüber hinaus vertreten!“, betonte Landesbäuerin Johanna Haider in ihren Dankesworten.

