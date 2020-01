Gemischter Chor sucht Mit-SängerInnen für Konzertprojekt

Der Gemischte Chor Steyrermühl sucht Mit-SängerInnen für das Sommerkonzert, das dieses Jahr am 4. Juli unter dem Motto Umwelt und Klima stehen wird (u.a mit: El Condor pasa, Falter im Wind, 5 Minuten vor 12, Lieder der Erde, The Birds and the Bees, Down by the River etc.)

Wir freuen uns auf begeisterte SängerInnen in allen Stimmregistern Alt, Sopran, Tenor und Bass. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, ebenso wenig müssen Sie Noten lesen können – die Freude am Singen soll im Mittelpunkt stehen. Die erste Probe ist am 23.1.2020 um 19:30 Uhr , Schnuppern ist aber grundsätzlich bei jeder Probe möglich. Wir treffen uns einmal wöchentlich jeweils donnerstags im Sängerheim am Parkplatz des Gasthofs Steyrermühl am Fabriksplatz 5.

Für Rückfragen erreichen Sie den Obmann Fred Stollreiter unter Tel. 0650 / 31 42 180 bzw. die Obfrau Brigitte Grill unter 0664 / 343 59 01. Ein anschließendes gemütliches Zusammensein ist garantiert. Der Chor freut sich auf auf zahlreiche Singbegeisterte!

Foto: Pabinger