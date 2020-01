Leserbrief: “Bei der Sicherheit unserer Kleinkinder wird eingespart!”

“Bei der Sicherheit unserer Kleinkinder wird eingespart!”

Anfang der 2. Jännerwoche bekamen viele Eltern von Volksschülern in Gmunden einen Schock. Per Brief wurde uns mitgeteilt, dass unsere Kinder (in meinem Fall 1. Klasse Volksschule) nicht mehr mit dem privaten Busunternehmen zur Schule fahren dürfen, da zumutbare, öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen würden (lt. Finanzamt in Linz).

Der besagte Bus ist oft so überfüllt, dass er weiterfährt ohne anzuhalten und die Kinder müssen auf den nächsten warten. Dieser Bus bleibt auch wesentlich weiter entfernt von der Volksschule stehen und die Kinder müssen allein die Gefahren im extremen allmorgentlichen Arbeitsverkehr bewältigen, was Kinder im Alter zwischen 6 und 8 Jahren aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch gar nicht können.

Die Heimfahrt von der Schule gestaltet sich dann noch schwieriger für die Kinder, weil sie hier länger auf den Bus warten und sogar umsteigen müssen. Dies ist für Kinder, die meist nur in Ausnahmefällen die Uhr schon lesen können bzw. die Zeitspanne von einer halben Stunde und einer Stunde noch nicht unterscheiden können, eigentlich untragbar. An der betroffenen Bushaltestelle fahren während der Wartezeit mehrere Busse ein, was die Verwirrung für Kinder komplett macht. Welchen Bus müssen sie jetzt nehmen?

Diese Gegebenheiten treffen sicher mehrere Eltern mit Volksschulkinder, vor allem Erstklässlern. Viele Eltern sehen sich nun veranlasst, die Kinder mit dem eigenen PKW zur Schule zu bringen, was die Verkehrssituation in Schulnähe noch zusätzlich verschärft.

Die Verkehrsstatistik zeigt, dass im 1. Halbjahr 2019 knappe 400 Kinder im Alter von 5-9 Jahren bei Verkehrsunfällen verletzt wurde, 3 wurden sogar getötet. Ich möchte nicht, dass eines meiner Kinder diese Statistik erhöht, nur weil das Finanzamt hier Einsparungspotential sieht!

An der Gesundheit unserer Kinder sollte nichts eingespart werden! Wenn sich das Finanzamt schon von den durchaus nicht immer gut durchdachten Gesetzen leiten lassen muss, wäre es zumindest wünschenswert, wenn die Stadtgemeinde hier eingreift und vielleicht eine zufriedenstellendere Lösung für die Gmundner Volksschüler/innen finden könnte.

Barbara S.