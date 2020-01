Mordalarm: Ermittlungen in Attnang-Puchheim

Nachdem in der Nacht auf Montag vor einem Mehrparteienwohnhaus in Attnang-Puchheim eine Frau tot aufgefunden wurde, laufen derzeit offenbar Ermittlungen wegen Mordverdachts.

Eine Person soll in den Nachtstunden offenbar aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrparteienwohnhauses in Attnang-Puchheim in die Tiefe gestürzt sein. Die Frau wurde dann mit schweren Verletzungen vor dem Haus aufgefunden.





Wie die Kronenzeitung in ihrer Onlineausgabe berichtet, soll eine Person festgenommen worden sein. Eine Wohnung in den oberen Stockwerken ist von der Polizei versiegelt worden. Bei der Staatsanwaltschaft war am Vormittag niemand erreichbar, bei der Polizei konnte man ebenfalls vorerst nichts sagen, aufgrund von einer Besprechung.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber