Nacht der Ballone 2020 – Lichterfest im Gosautal

Das besondere Highlight der Gosauer Ballonwoche, ist mit Abstand die Nacht der Ballone am 22.1.2020. Ein buntes Farbenspiel der beleuchteten Ballone, mit heißen Rhythmen untermalt, begeistert die Massen an Zuschauern.

Der durchziehende Nebel hat der perfekten Stimmung unter den Zuschauern keinen Abbruch getan. Mit großem Interesse und Spannung wurde die Fackelabfahrt, sowie die Talfahrt der Schilehrer in beleuchteten grünen und roten Anzügen vom Hornspitz verfolgt. Und kurz nach 20 Uhr, das lang ersehnte Feuerwerk, das den Abschluss eines perfekten Abends in der Gosau bildet. Alles in allem, eine Veranstaltung die seinesgleichen sucht!

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer