Beim Abstieg von einer Berg­hüt­te in der Regi­on Dach­stein West-Gos­au ist am Sonn­tag­vor­mit­tag eine 29-jäh­ri­ge Frau schwer ver­letzt wor­den. Nur durch einen Baum wur­de ein noch tie­fe­rer Absturz verhindert.

Absturz beim Wandern unterhalb der Gosaukamm-Gondelbahn

Eine drei­köp­fi­ge Fami­lie aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung hat­te die Sonn­wend­nacht vom 21. auf den 22. Juni 2025 auf einer Berg­hüt­te in der Wan­der­re­gi­on Dach­stein West-Gos­au ver­bracht. Beim Abstieg am Sonn­tag­vor­mit­tag stürz­te die 29-jäh­ri­ge Toch­ter im unte­ren Drit­tel eines mar­kier­ten Wan­der­we­ges, der unter­halb der Gos­au­kamm-Gon­del­bahn ver­läuft, über eine etwa fünf Meter tie­fe, nahe­zu senk­rech­te Böschung ab. Sie kam erst bei einem Baum zum Lie­gen, der einen wei­te­ren Absturz verhinderte.

Notarzthubschrauber und Bergrettung im Einsatz

Ihr 58-jäh­ri­ger Vater klet­ter­te sofort zur Ver­un­glück­ten hin­un­ter und leis­te­te Ers­te Hil­fe. Der 34-jäh­ri­ge Bru­der setz­te die Ret­tungs­ket­te in Gang. Der Not­arzt­hub­schrau­ber flog Berg­ret­ter per Tau in die Nähe der Absturz­stel­le. Nur mit Seil­si­che­rung gelang es der Berg­ret­tung und der Hub­schrau­ber­be­sat­zung, sowohl die Schwer­ver­letz­te als auch ihren unver­letz­ten Vater wie­der auf den Wan­der­weg zurückzubringen.

Abtransport und Versorgung

Nach der medi­zi­ni­schen Erst­ver­sor­gung wur­de die 29-Jäh­ri­ge ins Kran­ken­haus geflo­gen. Vater und Bru­der beglei­te­ten die Ein­satz­kräf­te anschlie­ßend zu Fuß ins Tal in Rich­tung Gosausee.

Quel­le: LPD OÖ