Unbekannte gaben sich als Polizisten aus

Falsche Polizisten führten in der Nacht auf Samstag auf der B145 in Bad Ischl illegal Verkehrskontrollen durch. Die beiden Männer sollen Polizei-Jacken getragen haben. Ein 23-jähriges Opfer wurde misstrauisch, stieg aufs Gas und erstattete Anzeige.

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem Pkw von Bad Goisern kommend in Richtung Bad Ischl, als ihn ein auf der Straße stehender Mann kurz nach der Ortschaft Lauffen mit einer Winkerkelle mit Rotlicht anhielt und aufforderte, seinen Führerschein vorzuweisen.

Opfer wurde misstrauisch

Dem Lenker kam das Verhalten des Mannes der eine dunkle Jacke mit der Aufschrift “Polizei” trug dubios vor. Es war kein Polizeiauto zu sehen und überdies war der Unbekannte nicht wirklich wie ein echter Polizist gekleidet. Der Lenker kam der Aufforderung, den Führerschein vorzuweisen, nicht nach und forderte stattdessen vom angeblichen Amtsorgan einen Ausweis. Dieser verweigerte die Ausweisleistung mehrfach.

Polizisten weigerten sich auszuweisen

Nach kurzer Diskussion trat ein zweiter Mann der ident gekleidet war und sich an der Beifahrerseite positionierte aus dem Hintergrund in Erscheinung. Als der 23-Jährige erneut einen Ausweis einforderte öffnete der zweite Mann die Beifahrertür. In dem Moment stieg der Pkw-Lenker aufs Gas und flüchtete. Er erstattete bei der Polizei Anzeige, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Personsbeschreibungen

Erste Person: Mann, ca. 35 bis 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkelbraune Haare, sportliche Figur, sprach akzentfrei Deutsch ohne merkbaren Dialekt und war bemüht, sich gewählt auszudrücken, 3-Tages Bart, bekleidet mit dunkler Jacke mit der Aufschrift “Polizei” rechts auf Brusthöhe, dunkle Hose.

Zweite Person: Mann ca. 35 bis 40 Jahr alt, etwa 175 cm groß, schwarze Haare, sportliche Statur, trug dunkle Handschuhe.

Hinweise erbeten an die Polizei Bad Ischl, Tel. 059133 4103.