BG Bad Ischl Zusammenarbeit mit der Firma baumit

Im Rahmen des WIDI-Projekts (Werken in der Industrie) konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Werkgruppe 4BC des BG Bad Ischl mit Unterstützung von zwei baumit-Mitarbeitern an mehreren Nachmittagen künstlerisch betätigen. Sie gestalteten Keilrahmen nach individuellen Vorstellungen. Dazu benutzten sie bunte Fassadenputze in verschiedener Körnung, Schablonen und Wandfarbe.

Die Jugendlichen machten sich auch Gedanken über die Umgestaltung des Eingangsbereichs unseres Schulgebäudes und so entstand ein Modell einer Säule, die mit den Buchstaben G Y M und Sprechblasen mit Symbolen verziert ist.

Ende April werden alle teilnehmenden WIDI-Schulprojekte im Welios Wels präsentiert.

Foto: privat