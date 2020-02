Die Fußball-HAK/HAS Bad Ischl zu Gast bei SG Dynamo Dresden

Im Rahmen der alljährlichen Exkursion zu einem europäischen Spitzenverein, besuchten die Fußball-Schüler und Schülerinnen der HAK und Praxisschule Bad Ischl in diesem Jahr den Traditionsclub SG Dynamo Dresden.

Wie immer bei diesen Exkursionen stellten die Spiele gegen die Nachwuchsmannschaften den Höhepunkt dieser Exkursion dar. Die U15-Mannschaft konnte gegen eine sehr starke U14 von Dynamo Dresden ein beachtenswertes 2:2 erreichen. Die Tore erzielten die beiden Bad Ischler Nachwuchsspieler Mathias Schiller und David Jelica. Die U16 der Fußball-HAK/HAS spielte gegen die U16 von SG Dresden Striesen, einem Kooperationsverein von Dynamo Dresden. Dieses Spiel konnten die Kicker aus der Kaiserstadt mit einem klaren 7:1 Sieg für sich entscheiden. Die Torschützen waren Michael Brandt (2), Christoph Suntinger, Jan Ehrenleitner, Ardit Neziri, David Molner und Maxi Baksa.

Im Rahmen einer Stadionführung nahm sich auch der österreichische Fußball-Profi Patrick Möschl Zeit, um im Presseraum geduldig die Fragen der Schüler zu beantworten. Der Besuch des Trainings der Profi-Mannschaft, das gemeinsame Sehen des Spiels Bayern München gegen Schalke 04 in einer Sportsbar und ein gemeinsamer Besuch im Bowling-Center rundeten das sportliche Programm ab. Zusätzlich zu den sportlichen Schwerpunkten stand der Besuch der Gläsernen Manufaktur am Programm. In diesem Werk werden die E-Modelle von VW hergestellt und geben einen eindrucksvollen Ausblick auf eine mögliche Welt mit Elektromobilität.

Foto: HAK Bad Ischl