Erfolge für den Nachwuchs des WSV Sparkasse Bad Ischl

Beim 31. Benjaminrennen in Ebensee am Feuerkogel wurden bei schönstem Wetter zwei Riesentorläufe gefahren, wobei jeweils der bessere in die Wertung kam. Die Tagesbestzeit aller Kinder ging sowohl bei den Mädchen durch Theresa Putz als auch bei den Burschen durch Fabio Wieser an den Nachwuchs des WSV Sparkasse Bad Ischl.

Alle Kinder schwärmten von dem tollen Rennen am Feuerkogel und freuen sich schon auf das nächste Jahr. Beim internationalen FuXi Kinderskirennen am Götschen, Bischofswiesen in Deutschland belegte Lorenz Nahmer vom WSV Bad Ischl in der Klasse U10 m den hervorragenden vierten Platz der Bad Ischler Constantin Stork in seiner Klasse U11 m den 2. Platz.

Foto: privat