Verkehrskontrolle in Vöcklabruck: Drogen, Alkohol und ohne Führerschein

Am 7. Februar 2020 wurde in Vöcklabruck in einem Lokal in den Kellerräumen eine Party veranstaltet. Im Zuge dieser Veranstaltung wurde im Vorfeld eine Sonderkontrolle eingesetzt.

An dieser Sonderkontrolle in der Zeit von 20 bis 6 Uhr war neben insgesamt fünf Polizeistreifen eine Ärztin im Dienst. Vorerst wurde der anreisende Verkehrsstrom verstärkt kontrolliert, daraufhin wurde der Zentralraum in einem Umkreis von fünf Kilometern verstärkt auf Drogenlenker einer Kontrolle unterzogen.

Drogen, Alkohol und ohne Führerschein

Folgendes Ergebnis konnte um 8 Uhr gezogen werden. Acht Pkw-Lenkern, die unter Drogeneinfluss standen, wurde die Weiterfahrt untersagt, zwei Lenker verweigerten den Drogentest, bei fünf Lenkern ergab ein Alkotest mehr als 0,8 Promille, bei ebenfalls fünf Lenkern lag das Ergebnis des Alkotests zwischen 0,5 und 0,8 Promille, vier Lenker waren nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

Insgesamt wurden elf Führerscheinabnahmen durchgeführt, acht klinische Untersuchungen und acht Blutabnahmen. Es wurde Suchtgift sichergestellt und eine Anzeige nach dem Waffengesetz vorgelegt.