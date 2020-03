Plattform “Solidarität in Gmunden” mit 70 Freiwilligen

In Gmunden hält der Generationenvertrag – 70 Ehrenamtliche kaufen für die Risikogruppe ein

„Solidarität in Gmunden“, so heißt die Gruppe Ehrenamtlicher, die seit Tagen größer wird und Einkäufe für die Risiko-Altersgruppe ab 65 Jahren erledigt. Bürgermeister Stefan Krapf hat in der Vorwoche alle in Frage kommenden Bürgerinnen und Bürger persönlich angeschrieben und eingeladen, sich helfen zu lassen. Und er bekräftigt seinen Aufruf: „Scheuen Sie sich nicht! Es ist kein Gnadenakt, wenn ihnen geholfen wird. Sich helfen zu lassen, ist Hilfe für alle, Hilfe zur Eindämmung der Pandemie.“

In der Vorwoche meldeten sich noch einmal ein paar Dutzend Freiwillige. 70 vorwiegend junge Menschen sind es mittlerweile, die alltägliche Besorgungen für Ältere anbieten und derzeit für rund 50 Menschen erledigen. Den größten Teil stellen Sportvereine, konkret die Sport-Union, die Traunsee Sharks, der Gmundner Eislaufverein, die Basket Swans, der SV Gmundner Milch und der Tennis Club.

„Es ist ein gut funktionierendes Netz, das auch über einen längeren Zeitraum halten wird“, weiß der Leiter des Sozialamtes, Thomas Bergthaler, der die Einsätze koordiniert. Bergthaler ist von 6 – 22 Uhr erreichbar. Übergabe und Bezahlung werden individuell organisiert, körperlicher Kontakt und Annäherungen werden peinlich vermieden.

Bürgermeister Stefan Krapf: „Ich bin tief beeindruckt, dass sich in dieser Krisenzeit in Gmunden so viele junge Menschen aus verschiedenen Vereinen für die ältere Generation engagieren. Der Generationenvertrag hat hier sichtbar Gültigkeit. Solidarität und Empathie sind beispielhaft. Wir können stolz auf unsere Vereine sein.“

Anmeldungen für den Einkaufsdienst:

07612 / 794-208 oder 0676 / 88794-208

sozialamt@gmunden.ooe.gv.at