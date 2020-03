254 Infektionen in Oberösterreich – ein Patient wieder gesund

Das Land Oberösterreich bestätigte Dienstagabend 254 Coronavirus-Infektionen in Oberösterreich, davon 11 im Bezirk Gmunden und 7 im Bezirk Vöcklabruck. 2.576 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher befinden sich derzeit in Quarantäne.

Die Zahlen für Oberösterreich zeigten Dienstagabend (Stand 17:00 Uhr) 254 Coronavirus-Infektionen in Oberösterreich. 2.576 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher befinden sich derzeit in Quarantäne, davon elf in einem Krankenhaus auf einer Normal- sowie zwei Personen auf einer Intensivstation. Der erste Patient ist unterdessen bereits wieder gesund.