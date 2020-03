Aktuelle Corona-Informationen aus Laakirchen

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde Laakirchen!

Bitte halten Sie sich an die von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen und schränken Sie die sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß ein. Da sich die Lage ständig ändert und ein Postwurf bis zur Aussendung mehrere Tage dauert, bitten wir um Verständnis, dass wir unsere Mitteilungen vorerst nur in digitaler Form (www.laakirchen.at und www.facebook.at/stadtgemeinde.laakirchen) und als öffentlichen Aushang publizieren. Wir bitten Sie daher, die laufenden Informationen an Personen mittels Telefon weiterzugeben.

Parteienverkehr

Aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen ist der Parteienverkehr im Rathaus vorerst eingestellt. Wir sind jedoch telefonisch unter +43 7613 8644 oder per E-Mail stadtamt@laakirchen.ooe.gv.at für Sie erreichbar. Für schriftliche Anbringen stehen Ihnen unsere täglich entleerten Bürgerbriefkästen vor den Rathaus-Eingängen zur

Verfügung.

Einkaufsservice

Falls Sie zur Risikogruppe der älteren Personen gehören und Bedarf an einem Einkaufsservice haben, melden Sie sich bitte bei Natascha Schernberger – telefonisch von 9 bis 18 Uhr unter +43 699 16886401 oder per Email an natascha.schernberger@kinderfreunde.cc. Ein Pool von dzt. 10 Ehrenamtlichen übernimmt Einkauf und Lieferung. Die Bezahlung erfolgt bar bzw. in Ausnahmefällen über Rechnung durch die Kinderfreunde. Falls Sie gesund sind, sich in der letzten Zeit in keinem Risikogebiet aufgehalten oder Kontakt zu einer möglicherweise infizierten Person gehabt haben und Einkäufe übernehmen können, melden Sie sich bitte ebenfalls bei Frau Schernberger.

Öffnungszeiten/Sperren

Im Bauhof gibt es einen Bereitschaftsdienst. Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind gesichert!

Das Altstoffzentrum ist bis auf weiteres geschlossen.

Die Müllabfuhr verrichtet wie bisher ihren Dienst.

Essen auf Rädern wird unverändert zugestellt

Spielplätze und Sportstätten, Veranstaltungszentren und weitere öffentliche Einrichtungen sind gesperrt!

Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen bleiben bedarfsgerecht (nur bei unbedingtem Bedarf!) geöffnet.

Die Sozialberatungsstelle ist vorübergehend nur telefonisch unter +43 676 3155501 oder per E-Mail an sbs-laakirchen@shvgm.at erreichbar.

Bis auf weiteres finden keine Pfarrgottesdienste statt.

Sonstiges

Es gilt ein allgemeines Versammlungsverbot über 5 Personen! Bitte reduzieren sie sämtliche sozialen Kontakte auf ein unbedingt notwendiges Maß! Halten Sie Abstand. Und waschen Sie so oft wie möglich ihre Hände mit Seife.

Bei Krankheitssymptomen bleiben Sie zuhause und betreten Sie keinesfalls Ordinationen und Apotheken. Rufen Sie 1450 bzw. bei Notfällen 144!

Informationen zum Virus erhalten Sie unter der Hotline 0800 555 621. Halten Sie sich auf dem Laufenden und informieren Sie sich nur auf seriösen Medien (TV, Zeitung, Radio) oder über die Online-Medien der Stadtgemeinde Laakirchen.

Im Sinne des Gemeinwohls bitten wir Sie, die Anweisungen der Bundesregierung unbedingt einzuhalten und danken für Ihre Mithilfe!

Ihr Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger

Liefer-Service & Ab-Hof-Verkauf

Liefer-Service

Bäckerei Zach

Liefert in Laakirchen ab einem Bestellwert von € 20,- Brot und Gebäck, Mehlspeisen, Molkereiprodukte, Mehl, Knödelbrot, Brösel, Eier, Kaffee, Zucker.

Bestellungen am Vortag bis zw. 07:00 und 11:00 Uhr unter +43 7613 3222 oder per Mail zach@baecker.at täglich außer Sonntag

Fleischhauerei Kinast

ist mit dem Verkaufswagen im Gemeindegebiet unterwegs – Vorbestellungen unter +43 7613 2409

Badinger Roitham

liefert im Umkreis von 15 km ab einem Bestellwert von 15 Euro kostenlos, darunter 3 Euro

Kontakt – Tel.: +43 7613 5103 oder per Mail office@badinger-roitham.at

Bestellungen MO bis SA bis 16 Uhr möglich, Auslieferung am Folgetag

Ab Hof Verkauf

Hofladen Puchinger

Schlossgasse 2 bleibt geöffnet:

FR 7-18 Uhr

SA 8-11 Uhr

Telefonnummer: +43 664 3458999

Hoidinger`s ab Hof Verkauf:

Familie Spitzbart, Kranabeth 14

Haben DO und FR von 09:00 – 13:00 Uhr und Sa 07:00 – 11:30 geöffnet

Eier, Most, Speck und andere fertige Produkte können auch außerhalb mit telefonischer Voranmeldung abgeholt werden

Tel.: +43 677 61350263

Naturhof Reiter

Überhülling 3:

Apfelsaft, Essig, Most, Mischsäfte und Käse einfach direkt am Hof in Überhülling abholen, (fast) rund um die Uhr geöffnet

Tel.: +43 7613 5047