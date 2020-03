Bad Ischl setzt Maßnahmen in Bezug auf den Coronavirus

„Für mich als Bürgermeisterin der Stadt Bad Ischl steht an erster Stelle die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Ischl. Die Stadtgemeinde Bad Ischl wird alles Notwendige unternehmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dazu ist die Mithilfe jeder Bürgerin und jedes Bürgers unserer Stadt Bad Ischl notwendig. Darum bitte ich Sie, Ihre sozialen Kontakte in nächster Zeit so gering als möglich zu halten und die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen soweit als möglich zu treffen. Nur gemeinsam können wir diese Situation meistern,“ appelliert Bürgermeisterin Ines Schiller.

Aktuell gilt eine neue Verordnung der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus. Auch die Stadt Bad Ischl ist in vielfältiger Weise davon betroffen, auch wen es aktuell keinen bestätigten Fall gibt.

Ab sofort werden alle städtischen Veranstaltungen – bis vorläufig 3. April, abgesagt! Näher Informationen erhalten Sie unter: www.bad-ischl.ooe.gv.at

Die Abhaltung des Wochenmarktes wird weiter stattfinden, da dieser zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung dient. Veranstaltungen die nicht im städtischen Bereich liegen Private Veranstalter, egal ob aus Kultur und Sport sowie anderer Bereiche, unterliegen den Vorgaben der Bundesregierung und der Ämter und Behörden! Das ist die Grundlage für Entscheidungen, ob Vernstaltungen stattfinden können oder abgesagt werden müssen.

Betreuungsangebote für ältere Menschen Besuche in den Alten- und Pflegeheimen sind momentan nicht gestattet außer in besonderen Ausnahmesituationen. Die Tagesstätte in der Maxquellgasse hat bis auf weiteres geschlossen.

Schulen

Laut Bundesministerium findet, ab Montag in der Oberstufe bzw. ab Mittwoch in den Pflichtschulen kein Unterricht mehr statt. Eine Betreuungsmöglichkeit steht zur Verfügung! Dazu wird ein Infobrief an alle Eltern von Schülerinnen und Schülern von Pflichtschulen ergehen.

Kindergärten und Krabbelstuben. Die Stadtgemeinde Bad Ischl will alles Mögliche dazu beitragen, dass das Erkrankungsrisiko möglichst gering gehalten werden kann. Für Kindergartenkinder, welche nicht von zuhause aus betreut werden können, wird weiters die Betreuung im Kindergarten angeboten. Alle jene die die Möglichkeit haben ihr Kind zuhause zu lassen, bitten wir davon gebrauch zu machen. Jene Kinder die ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben ( Husten, Schnupfen…) sind von zuhause zu betreuen. Die Stadtgemeinde Bad Ischl will alles Mögliche dazu beitragen, dass das Erkrankungsrisiko möglichst gering gehalten werden kann.

Pfarre Bad Ischl

Auch die Pfarre Bad Ischl hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Mehrere Gottesdienste oder Pfarrcafes werden abgesagt. Nähere und aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der Pfarre Bad Ischl: www.pfarre-badischl.at

„Red ma miteinand“

Alle geplanten Bürgermeistergespräche und Gespräche am Wochenmarkt werden mit Bitte um Verständnis für die außergewöhnliche Situation bis auf Weiteres verschoben. Einkaufsdienst der Stadtgemeinde Bad Ischl und dem Samariterbund Gruppe Bad Ischl für besonders Betroffene

Für Angehörige von Risikogruppen, denen empfohlen wird, das Haus nicht verlassen, bieten Stadtgemeinde und Samariterbund ab sofort einen Einkaufsdienst! Bitte kontaktieren Sie direkt den Samariterbund unter der Nummer 06132/26985. Sie haben dort die Möglichkeit, Ihre Einkaufsliste bekanntzugeben. Der Samariterbund wird die benötigten Lebensmittel zustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie:

– Coronavirus – Hotline der AGES 0800 555 621

– Telefonische Gesundheitsberatung 1450

– www. Sozialministerium.at