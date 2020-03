Das Rad muss laufen

Fahrradfachgeschäft/-werkstatt in Bad Ischl eröffnet

Ein Firmengründer, der auch auf der von der WKO ins Leben gerufenen Internet-Plattform www.lieferserviceregional.at vertreten ist, ist Wolfhard Schwab. Eigentlich wollte der gebürtige Salzburger mit seiner Beschäftigung in einem Sportgeschäft sein Studium finanzieren. Das Jus-Studium schloss er zwar erfolgreich ab, doch seine Leidenschaft galt weiterhin dem Sport und hier vor allem dem Radsport.

Schwab schraubt, klopft und fixiert seit nunmehr 30 Jahren an Fahrrädern herum, dass es eine Freude ist – jetzt sogar mit einer eigenen Werkstatt und einem eigenen Geschäft im Bad Ischler Gewerbepark Lodenfrey. Damit hat sich der Fahrradtechniker einen Traum verwirklicht. Seine juristische Ausbildung kommt ihm als gerichtlich beeideter Sachverständiger für Fahrräder aller Art zugute. So erstellt der Fahrradexperte auch Gutachten und Befunde für Versicherungen und Privatpersonen.

„Das Rad muss trotzdem weiterlaufen“, meint der Jungunternehmer und spielt damit auf die derzeitige Situation an. Er ist zuversichtlich bald selbst wieder in die Pedale treten und seinen Sport in unserer schönen Landschaft genießen zu können. Seine Fahrradwerkstatt ist von MO – FR bis auf weiteres nur nachmittags von 14:00 – 18:00 für Annahmen und Ausgaben geöffnet. Beratungsgespräche und Bestellungen können jedoch jederzeit telefonisch erfolgen.

Infos: www.die-radwerkstatt.at

Foto: privat