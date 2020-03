Zier- und Schmuckelemente im Handwerk übermitteln zu dürfen

Das Hand.Werk.Haus Salzkammergut in Bad Goisern eröffnet am 15. Mai 2020, 19 Uhr mit einer Vernissage seine neue Sonderausstellung FLORAL Genial.

Verein und Freunde des Hand.Werk.Haus beschreiten dabei neue Wege. Handwerk wird in einem anderen Licht gezeigt und dabei nicht in eine bestimmte Ecke gedrängt oder gar in eine Schublade geschoben. Es wird gezeigt, dass Handwerk sich nicht festlegen lässt, frech und keck, manchmal auch kitschig agieren kann, dass es entwirft und in Kooperation Neues, Anderes und Eigenständiges hervorbringt.

Diesmal bricht Handwerk sogar klassische Tabus und zeigt unerwartete Schnittstellen mit zeitgenössischer Kunst, Architektur und … Pflanzenphysionomie.

Denn: die Natur steht seit jeher Pate, wenn sich der Mensch ans Gestalten macht. Der Genius Natur hat im Laufe von Jahrmillionen Material, Farben, Muster und Formen entwickelt, die den Menschen inspirieren. Freuen Sie sich auf eine FLORAL geniale Vernissage im Hand.Werk.Haus!

Foto: Jörg Hoffmann | traktor 41