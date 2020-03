Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden zum 10. Mal als beste Praktikumsstelle ausgezeichnet

Die Schülerinnen und Schüler der Schule für Gesundheits-und Krankenpflege in Gmunden haben die Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden zum zehnten Mal zur besten Praktikumsstelle gewählt. Im Rahmen der Diplomfeier wurde die Auszeichnung übergeben.

Jedes Jahr absolvieren die Schülerinnen und Schüler der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum Gmunden in Ihrer Ausbildung Praktika, wobei eines davon muss außerhalb der Einrichtungen des Spitals- und Krankenpflegebereiches absolviert werden muss. Drei Praktikanten haben während der Ausbildungszeit ihr Praktikum in der Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden absolviert und den Ausbildungsplatz besonders positiv bewertet.

Die Lebenshilfe-Werkstätte Pettenbach, die im September 2019 die Auszeichnung für die beste Praktikumsstelle erhalten hatte, gab die Auszeichnung im Rahmen der Diplomfeier an die Werkstätte Gmunden weiter. Diese wurde bereits zum zehnten Mal zur besten Praktikumsstelle gewählt.