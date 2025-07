Rund um den Traun­see ver­wan­del­te sich das Salz­kam­mer­gut am Sams­tag, dem 5. Juli 2025, in eine sport­li­che Büh­ne: Der 36. SPORT 2000 Traun­see Berg­ma­ra­thon lock­te zahl­rei­che Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten aus dem In- und Aus­land an. Ins­ge­samt gin­gen 1100 Läu­fe­rin­nen und Läu­fer an den Start. Bei som­mer­li­chen Bedin­gun­gen wag­ten sich die Teil­neh­men­den auf die anspruchs­vol­len Distan­zen – und sorg­ten für sport­li­che Höchst­leis­tun­gen in traum­haf­ter Naturkulisse.

Der Traun­see Berg­ma­ra­thon wur­de 1989 erst­mals ver­an­stal­tet und hat sich seit­her zu einem Fix­punkt im hei­mi­schen Trail­run­ning-Kalen­der ent­wi­ckelt. Mit sei­ner beein­dru­cken­den Kulis­se und dem her­aus­for­dern­den Pro­fil begeis­tert er jähr­lich glei­cher­ma­ßen Hob­by­läu­fe­rin­nen und Läu­fer, sowie Profis.

Spitzenleistungen auf allen Distanzen – Robert Berger sichert sich souverän den Sieg auf der Gesamtdistanz rund um den Traunsee!

Der gro­ße Tri­um­pha­tor des Tages war Robert Ber­ger, der die Gesamt­di­stanz beim Raiff­ei­sen Gesamt­ma­ra­thon über 63 km und rund 4.500 Höhen­me­ter in der bemer­kens­wer­ten Zeit von 7:27:52 absol­vier­te und sich damit sou­ve­rän den Sieg bei den Her­ren sicher­te. Der zwei­te Platz ging in einer Zeit von 07:38 an Wohl­schlä­ger Bene­dikt, drit­ter wur­de Reif Ste­fan in 08:01 Stunden.

Bei den Damen hol­te sich Ani­ta Mers­nik von der Sport­uni­on Regau mit einer Zeit von 10:06:55 den ver­dien­ten Sieg auf der Lang­di­stanz. Platz zwei beleg­te Bergs Katha­ri­na mit einer Zeit von 10:10 Stun­den und drit­te Platz ging an Muhr Eli­sa­beth 10:23 Stunden.

Fural Halb­di­stanz Gmun­den-Eben­see (33 km):

— Her­ren: Ste­fan Schil­cher, 4:18:56

— Damen: Andrea Ambros, 4:56:40

Inno­tech Halb­di­stanz Eben­see-Gmun­den (30 km):

— Her­ren: Rapha­el Miks, 3:01:03

— Damen: Lisa Hei­din­ger, 3:44:32

Bewegung für alle Generationen: Kinderlauf und Benefizwanderung

Neu­er Teil­neh­mer­re­kord beim Kin­der­lauf des Traun­see Berg­ma­ra­thon! Es waren 313 Kin­der ange­mel­det und gin­gen mit gro­ßer Begeis­te­rung an den Start und wur­den von zahl­rei­chen Zuschauer:innen ent­lang der Stre­cke laut­stark angefeuert.

Die Bene­fiz­wan­de­rung zuguns­ten regio­na­ler Sozi­al­pro­jek­te star­te­te um 10:00 Uhr am Rat­haus­platz in Gmun­den. Hier nah­men 120 moti­vier­te Wan­der­freun­din­nen und Wan­der­freun­de teil und setz­ten damit ein star­kes Zei­chen für Soli­da­ri­tät und Gemeinschaftssinn.