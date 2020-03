Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 24. März 2020 im Bezirk Gmunden auf einem Firmengelände in eine Lagerhalle ein, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Die Täter stahlen daraus mehrere Tonnen in Boxen gelagertes Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Buntmetall wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Lkw abtransportiert.