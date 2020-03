Ois Kas! – Ebenseer erfüllt sich Traum

Feinkost-Fachgeschäft in Bad Ischl eröffnet

„ Ois Kas!“ hört man in diesen Tagen häufig und damit ist wohl eine kurze Zusammenfassung der derzeitigen Lage gemeint. Für einen Ebenseer haben diese beiden Worte aber eine nahezu magische Anziehungskraft. Thomas Spiessberger liebt Käse und er hat sich nun mit der Eröffnung eines delikaten Feinkostladens in der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Bad Ischl einen Traum erfüllt. Wie viele andere Unternehmer bietet www.lieferserviceregional.at/gmundenSpiessberger zurzeit auch ein Lieferservice über die von der WKO Gmunden neugeschaffene Plattform www.lieferserviceregional.at/gmunden an.

Spiessbergers kulinarische Erfahrung ist groß: Schon als Jugendlicher hatte der kulinarische Genuss für ihn einen besonders hohen Stellenwert. Die Lehre zum Koch in einem Gourmet-Restaurant in Salzburg war die logische Folge. In Deutschland sammelte Spiessberger im Feinkost-Handel umfassende Erfahrungen. „Meine Entdeckungen machte ich aber abseits der Supermärkte“, zeigt der diplomierte Käse-Sommelier seine hohen Ansprüche, die er an das Produkt stellt. „Ob zum Wein, aufs Brot oder zum Überbacken – jeder Käse entfaltet sich individuell und ist nebenbei ein wertvoller Bestandteil der täglichen Ernährung“, so der Firmengründer.

Auch wenn er internationale Käse im Sortiment führt, der Schwerpunkt liegt auf saisonalen Schwerpunkten mit österreichischen bzw. regionalen Bio-Produkten. Natürlich empfiehlt der Käse-Sommelier auch den passenden Wein dazu, den er ebenso in seinem Laden anbietet. Mit Käse-Wein-Harmonie-Lehren, in denen er sein umfassendes Wissen weitergibt und einem Catering-Service (bis 200 Personen) möchte er die Feinschmecker im Salzkammergut ansprechen. Wer das Besondere sucht, wird bei Thomas Spiessberger fündig. Wie wäre es neben einem Mattingtaler Bio-Weinkäse mit einer Wildschweinsalami, einem Kräuterbauch vom Mangalitza-Schwein oder Fetaki al limone?

Infos: www.mykas.at