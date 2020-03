Unfall in Bad Ischl: Auto mit Betonpfeiler kollidiert

Ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Bad Ischl forderte heute Vormittag eine verletzte Person. Rasches Handeln verhinderte ein Eindringen von Betriebsflüssigkeiten in die Kanalisation.

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte in der Tänzlgasse ein Personenkraftfahrzeug mit einem Betonpfeiler. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde ein Fahrzeuginsasse unbestimmten Grades verletzt und von den Sanitätern des Roten Kreuz Bad Ischl ins Landeskrankenhaus abtransportiert.

Betriebsflüssigkeiten gelangten nicht in die Kanalisation

Um 10:11 Uhr wurden die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl zu diesem Verkehrsunfall gerufen, um die Aufräumungsarbeiten durchzuführen. „Gleich unter dem Auspuff des Fahrzeuges war ein Einlaufschacht der Ischler Kanalisation. Es traten eine Menge an Betriebsflüssigkeiten aus dem Unfallfahrzeug aus und flossen in Richtung des Einlaufschachtes. Zwei Wirtschaftshofmitarbeiter, einer davon Mitglied der Hauptfeuerwache Bad Ischl, welche am Unfallort vorbei kamen, handelten rasch und verhinderten ein Eindringen in die Kanalisation. Wäre nicht so rasch gehandelt worden, wäre vermutlich ein langwieriger Einsatz geworden“; berichtet Einsatzleiter HBI Hannes Stibl.

Unfallstelle gereinigt

Die ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten wurden mittels Ölbindemittel gebunden. Die Unfallstelle wurde gereinigt und das Unfallfahrzeug von einem verständigten Abschleppunternehmen abtransportiert.

Bericht & Fotos: ff-badischl.at