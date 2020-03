Übernahme des neuen Feuerwehrfahrzeuges

Das Warten hat ein Ende! Am Freitag den 6. März konnte das neue MTF (MannschaftsTransportFahrzeug) von den Kameraden der Feuerwehr Ottnang übernommen werden.

Es handelt sich um eine Erstbeschaffung eines FORD Tourneo Custom, der vorwiegend als, wie der Name schon verrät, als Transportfahrzeug genutzt wird. Weiters verfügt dieses Fahrzeug über eine Anhängekupplung, mit der im Einsatzfall mit dem PKW-Anhänger Materialien transportiert werden können. Auch die Jugendgruppe (derzeit 24 Mitglieder) kann ab sofort das MTF für Bewerbsfahrten und Ausrückungen nutzen.

Die Feuerwehr bedankt sich für den reibungslosen Ablauf des Autokaufes beim Autohaus Fa. Schmidt in Ottnang und bei der Fa. Lagermax in Straßwalchen für die Einrichtungen und Beklebungen am Fahrzeug.

Foto: privat