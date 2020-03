WARNUNG vor Anrufen “falscher” Polizisten im Raum Gmunden

Das Stadtamt Gmunden warnt aktuell vor Betrügern, die sich am Telefon als Kriminalpolizisten ausgeben. Die Polizei warnt: Lassen sie sich bei derartigen Anrufen nicht täuschen!

Mit fünf gleichartigen Anrufen in der Gmundner Wohngegend rund um Lembergweg, Roithstraße, Sonnenhang, und Grünbergweg haben am Montag Kriminelle versucht, Straftaten vorzubereiten.

Am Festnetz meldete sich in allen diesen Fällen ein Herr mit vermutlich deutschem Akzent, der sich als Kriminalpolizist ausgab. Er berichtete, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei, nach dem dann ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Bei diesem sei ein Zettel gefunden worden, auf dem der nunmehr von der “Kripo” Kontaktierte notiert sei – samt dem Vermerk, dass bei ihm Bargeld und Goldmünzen zu holen wären.

Als die Angerufenen witterten, dass die vorgeschwindelte Warnung offenbar als Türöffner dienen sollte und argwöhnisch wurden, brach der “Kriminalbeamte” das Gespräch ab.

Die Polizei warnt: Lassen sie sich bei derlei Anrufen keinesfalls dazu verleiten, einem falschen Kriminalbeamten Zutritt zu gewähren, sondern informieren sie sofort die Polizei!