Brand nach vermutlichem Einbruch in Laakirchen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei stand Samstagabend bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Laakirchen im Einsatz.

Die sechs örtlichen Feuerwehren wurden zu einem Wohnungsbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Laakirchen alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass zuvor offenbar in das Gebäude eingebrochen worden ist.

Eine Person wurde wegen Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt. Der Brand war offenbar rasch gelöscht. Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen in die Wege.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber