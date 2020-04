Ein schönes Osterfest im Seniorenheim

Ohne Angehörige, aber nicht allein

LAAKIRCHEN. Ein etwas anderes Osterfest feierten heuer die Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenheim Laakirchen. Da den Angehörigen in dieser herausfordernden Zeit ein Besuch nicht möglich war, war es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umso wichtiger, den Bewohnerinnen und Bewohnern ein besonders schönes Fest zu gestalten.

So wurde ein schmackhaftes Ostermenü mit saftigem Lammbraten, Thymianerdäpfel und Grillgemüse gezaubert. Als Nachspeise gab‘s selbstgemachten Früchtekuchen und Torten. In gemütlicher Runde wurde später mit den Seniorenheimbewohnern im Garten bei frühlingshaften Temperaturen geplaudert und gefeiert. Abschließend erhielten die Seniorinnen und Senioren ein vom Küchenteam selbstgemachtes Osternest. Die Freude darüber und das gelungene Osterfest spiegelte sich in den Gesichtern der älteren Menschen wider.

Foto: privat