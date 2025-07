Seit 2020 bie­tet das Team der gemein­we­sen­ori­en­tier­ten Jugend­ar­beit (GWA) der Sozia­len Initia­ti­ve Jugend­li­chen in den sie­ben Mond­see­land-Gemein­den nie­der­schwel­li­ge und auf­su­chen­de Beglei­tung und Bera­tung und durch Betei­li­gungs­pro­jek­te die Mög­lich­keit, sich mit ihren Anlie­gen und Ideen ins gesell­schaft­li­che Leben einzubringen.

Im aktu­el­len Pro­jekt „Mei­ne Hei­mat – zwi­schen Lie­be und Kri­tik“ haben 50 Mäd­chen und Bur­schen aus Schu­len und sozia­len Ein­rich­tun­gen in der Regi­on unter Anlei­tung der jun­gen Mond­seer Künst­le­rin Jas­min Wendl ihre Gedan­ken über ihre Hei­mat krea­tiv zum Aus­druck gebracht und für die­sen Zweck die 50 Meter lan­ge und eben­so alte Holz­fas­sa­de des Jugend­treffs frei.raum in St. Lorenz als Lein­wand genutzt. „Das Pro­jekt ver­folgt das Ziel, dass sich Jugend­li­che mit­hil­fe unse­rer Beglei­tung kri­tisch mit ihrem Hei­mat­ort aus­ein­an­der­set­zen und dadurch wie­der mehr in die Gesell­schaft ein­brin­gen wol­len“, erklärt Gemein­we­sen­ar­bei­ter Albert Mayr­ho­fer. Denn genau dar­auf zielt die GWA ab, näm­lich Raum zu schaf­fen, damit jun­ge Men­schen aktiv an der Gestal­tung ihres Lebens­um­felds teil­neh­men kön­nen und dadurch ler­nen, Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men. Das för­dert nicht nur ihre indi­vi­du­el­le Ent­wick­lung, son­dern auch ein posi­ti­ves und par­ti­zi­pa­ti­ves Gemein­de­le­ben, in dem sich alle wohlfühlen.

Für Jugend­li­che ganz ein­fach da sein

Neben einer Viel­zahl an Pro­jek­ten und Akti­vi­tä­ten mit und für Jugend­li­che – seit 2020 haben etwa 300 jun­ge Men­schen das Ange­bot genutzt – dient die GWA als Ver­mitt­le­rin zur Poli­tik, Gesell­schaft und Wirt­schaft und schafft dort Bewusst­sein dafür, was die jun­ge Gene­ra­ti­on für die bes­ser Inte­gra­ti­on und Inklu­si­on benö­tigt. Und es geht auch dar­um, „für Jugend­li­che ganz ein­fach da zu sein“, sagt Gemein­we­sen­ar­bei­te­rin Bet­ti­na Mai­er und ergänzt: „Durch ver­schie­de­ne sport­li­che und gemein­schafts­för­dern­de Akti­vi­tä­ten wie z.B. Fuß­ball- und Vol­ley­ball­spie­len, Film- und Spie­le­aben­de oder Aus­flü­ge bie­ten wir ihnen einen geschütz­ten Ort, um sich aus­zu­pro­bie­ren, zu tref­fen und aus­zu­tau­schen. Wir hören ihnen zu, ohne zu bewer­ten, und wenn sie Pro­ble­me haben, z.B. Kon­flik­te in der Schu­le, zuhau­se oder mit Freun­din­nen und Freun­den, über­le­gen wir gemein­sam, wie das Pro­blem gelöst wer­den kann.“

Nach fünf Jah­ren been­det die Sozia­le Initia­ti­ve Ende Sep­tem­ber ihr Enga­ge­ment im Mond­see­land, doch es geht wei­ter: Gemein­we­sen­ar­bei­ter Albert Mayr­ho­fer wird ab Okto­ber mit dem Ver­ein JUZ Mond­see­land – unter der Lei­tung von Obfrau Ulri­ke Szi­ge­ti – den Jugend­li­chen in der Regi­on wei­ter­hin mit Rat und Tat zur Sei­te stehen.