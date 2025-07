Ganz Fran­ken­burg ver­wan­delt sich am 20. Juli in eine hei­ße Büh­ne mit Stra­ßen­künst­lern, Bands und einer nach­ge­bau­ten Kellergasse

Inter­na­tio­na­le Stra­ßen­künst­ler wie „Street Come­dy“ und „Richard Hand­ley“ aus Groß­bri­tan­ni­en wer­den neben den genia­len Andor­fer Jon­gleu­ren und dem Zau­be­rer Maguel beim Fran­ken­bur­ger Markt­fest für viel Spaß sor­gen. Bei den ins­ge­samt 10 Bands und einer Tanz­show auf drei Büh­nen ist sicher für jeden Musik­ge­schmack etwas dabei – das Musik­spek­trum reicht von Folk-Rock über gute Volks­mu­sik bis hin zu Rock’n Roll: The Sele­ni­tes, Her­ta bläst, Cris­py Ducks, die Fine Guys, die Gim­bel­in­sel Sai­ten­mu­si, die Redl­ba­cher, das Trio De Janei­ro, Vanes­sa Maria, Favo­ri­te Colors, Die Fran­ken­bur­ger und eine Expres­si­on Dance-Show sind nebst bes­ter Bewir­tung ein Garant für gute Laune.

Dank des groß­ar­ti­gen Enga­ge­ments der FF Bad­stu­ben ver­wan­delt sich die Sei­ler­gas­se in eine nach­ge­bau­te Kel­ler­gas­se. Im Rah­men der „Fran­ken­bur­ger Wein-Genuss-Tage“ sind an die­sem Wochen­en­de sie­ben renom­mier­te öster­rei­chi­sche Win­zer in Fran­ken­burg und wer­den per­sön­lich ihre Spit­zen­wei­ne präsentieren.

Am 20. Juli gibt es die­se in der besag­ten fast ech­ten und sicher ein­zig­ar­ti­gen „Fran­ken­bur­ger Köl­la­gossn“ zu verkosten.

Ein Kunst­hand­werks­markt, Kari­ka­tu­ris­ten und ein umfang­rei­ches Kin­der­pro­gramm run­den ab 15 Uhr das Ver­gnü­gungs­an­ge­bot am Markt­fest ab. Das Gran­de Fina­le fin­det um 22 Uhr mit einer Feu­er­show am Markt­platz statt. Der genaue Zeit­plan der Acts ist auf www.frankenburg-2025.at/marktfest zu finden.