Mit weit über­höh­ter Geschwin­dig­keit ras­te ein Jugend­li­cher Sams­tag­nach­mit­tag an einer Zivil­strei­fe der Poli­zei auf der West­au­to­bahn bei See­wal­chen vor­bei. Weder der 16-Jäh­ri­ge noch der Fahr­zeug­hal­ter, sein Bru­der, waren in Besitz einer gül­ti­gen Lenkberechtigung.

Raser fiel Zivilstreife auf

Am Sams­tag, dem 5. Juli 2025, gegen 13:40 Uhr, wur­de eine Zivil­strei­fe auf der A1 West­au­to­bahn im Gemein­de­ge­biet von See­wal­chen am Atter­see von einem Pkw mit 204 km/h über­holt. Die Poli­zis­ten nah­men sofort die Ver­fol­gung auf und hiel­ten das Fahr­zeug wenig spä­ter an.

Jugendlicher am Steuer ohne Führerschein

Bei der Anhal­tung stell­te sich her­aus, dass es sich beim Len­ker um einen erst 16-jäh­ri­gen tsche­tsche­ni­schen Staats­bür­ger aus Wien han­del­te. Der Jugend­li­che war laut Poli­zei nicht im Besitz einer Lenk­be­rech­ti­gung. Das Fahr­zeug gehör­te sei­nem Bru­der – auch die­ser besitzt laut Exe­ku­ti­ve kei­ne gül­ti­ge Fahrerlaubnis.

Anzeigen folgen

Der Vor­fall wird zur Anzei­ge gebracht, meh­re­re Über­tre­tun­gen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung sowie dem Füh­rer­schein­ge­setz ste­hen im Raum. Das Fahr­zeug wur­de sichergestellt.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich