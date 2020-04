Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck machte am 13. April 2020 gegen 14:55 Uhr mit seiner Familie eine Fahrradtour. Als die Familie auf der Guggenbergstraße in Tiefgraben Richtung Mondseestraße (B154) unterwegs war, blockierte das Vorderrad und er kam zu Sturz. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.