In Inner­schwand am Mond­see stand am Frei­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den ein Trak­tor in einer Gara­ge in Flammen.

Der Land­wirt — eben­falls Feu­er­wehr­mann — ent­deck­te den Brand in den frü­hen Mor­gen­stun­den und alar­mier­te die Feu­er­wehr. Sofort begann der Land­wirt mit ers­ten Lösch­maß­nah­men mit einem Gar­ten­schlauch und Feu­er­lö­schern. Die rasch ein­tref­fen­de Feu­er­wehr star­te­te einen ers­ten Lösch­an­griff mit drei Atem­schutz­trä­gern in der Gara­ge. Nach­dem der Trak­tor im Frei­en stand, öff­ne­ten die Feu­er­wehr­leu­te den Motor­be­reich und lösch­ten das Fahr­zeug endgültig.”

Quel­le: AFK Mondsee