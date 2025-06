Bei einer Aus­fahrt mit dem Moto­cross-Bike ist Frei­tag­nach­mit­tag in Inner­schwand am Mond­see ein 14-jäh­ri­ger Bur­sche gegen einen Baum geprallt. Er wur­de ver­letzt mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus nach Salz­burg geflogen.

Unfall auf abschüssigem Waldweg

Zwei Brü­der im Alter von 14 und 25 Jah­ren aus dem Bezirk Vöck­la­bruck unter­nah­men am 20. Juni 2025 gegen 14:50 Uhr eine gemein­sa­me Moto­cross-Fahrt auf Wald­we­gen in Inner­schwand am Mond­see. Auf dem Rück­weg kam es zu dem Unfall: Der 14-Jäh­ri­ge dürf­te an einem abfal­len­den Stre­cken­ab­schnitt unge­wollt beschleu­nigt haben und prall­te fron­tal gegen einen Baum.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Sein älte­rer Bru­der setz­te sofort die Ret­tungs­ket­te in Gang. Der Jugend­li­che wur­de nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 6 ins Cam­pus Lan­des­kran­ken­haus des Uni­kli­ni­kums Salz­burg geflo­gen. Er erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Grades.

Quel­le: LPD OÖ