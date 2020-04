Führerscheinloser verlor Kontrolle über Pkw

Sonntagnachmittag kam es in Roitham zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger verlor die Kontrolle über das Auto und krachte gegen mehrere Bäume und einen Verteilerkasten. Der junge Mann hat, laut Polizei, keinen Führerschein.

Am 19. April 2020 gegen 15:10 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, der keinen Führerschein besitzt, mit einen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw in Roitham auf einem Güterweg in Richtung Lindach mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit.

Der junge Mann verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde auf die linke Fahrbahnseite geschleudert, wobei er mit mehreren Bäumen sowie einem Glasfaser-Verteilerkasten kollidierte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.

Der 20-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Krankenhaus Gmunden gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bäume sowie der Verteilerkasten wurden stark beschädigt.

Quelle: LPD OÖ