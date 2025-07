Ein grö­ße­res Auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten stand Frei­tag­früh bei einem Brand in einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus in Vöck­la­bruck im Ein­satz. Die ers­ten Not­ru­fe klan­gen offen­bar dramatisch.

In einer Mehr­par­tei­en­haus­woh­nung in Vöck­la­bruck ist es Frei­tag­früh zu einem Brand gekom­men. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr sowie meh­re­re Ret­tungs­fahr­zeu­ge und die Poli­zei wur­den. Ein Kin­der­zim­mer stand beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr in Voll­brand. Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner der ande­ren, ins­be­son­de­re der dar­über­lie­gen­den Woh­nun­gen, wur­den beru­higt und ersucht vor­erst in ihren Woh­nun­gen zu blei­ben, da das Stie­gen­haus bereits ver­raucht war.

Das Feu­er konn­te dann rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Ret­tungs­kräf­te betreu­ten vor Ort ins­ge­samt drei Per­so­nen, davon wur­de eine Per­son mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Ein­rich­tungs­ge­gen­stän­de des betrof­fe­nen Zim­mers wur­den ins Freie gebracht, das Gebäu­de und auch der Fas­sa­den­be­reich um die betrof­fe­nen Fens­ter ein­ge­hend kon­trol­liert. Zudem lei­te­te die Feu­e­wehr Belüf­tungs­maß­nah­men in die Wege. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che eingeleitet.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber