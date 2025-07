Neu­wahl im WKO-Bezirks­stel­len­aus­schuss Vöcklabruck

Er ist die regio­na­le Ver­tre­tung, der rund 9.500 akti­ven Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer im Bezirk Vöck­la­bruck, der Bezirks­stel­len­aus­schuss der WKO Vöck­la­bruck. Bei der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung in der WKO Vöck­la­bruck wur­de Ste­phan Preis­hu­ber ein­stim­mig zum Obmann wie­der­ge­wählt. Seit fast sechs Jah­ren ist der Pön­dor­fer in die­ser Funk­ti­on tätig und wird nun für eine wei­te­re Funk­ti­ons­pe­ri­ode an der Spit­ze der regio­na­len Wirt­schafts­ver­tre­tung sei­nen kla­ren Kurs für den star­ken Wirt­schafts­be­zirk Vöck­la­bruck fortsetzen.

„Wir wer­den gera­de jetzt eine star­ke Stim­me für die Anlie­gen und Her­aus­for­de­run­gen der Betrie­be im Bezirk Vöck­la­bruck sein. Ganz nahe bei den Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern sein, mit ihnen reden und uns um ihre Sor­gen anneh­men, das ist unser Ziel“, sagt Preis­hu­ber. Der Pön­dor­fer Unter­neh­mer ist Eigen­tü­mer der Preis­hu­ber GmbH und als Exper­te für Robo­tik, Maschi­nen­bau und Elek­trik, spe­zia­li­siert auf Elek­tro­tech­nik und Auto­ma­ti­sie­rung im Maschi­nen- und Anla­gen­bau, weit über die Gren­zen Ober­ös­ter­reichs hin­aus tätig. Preis­hu­ber ist als Fach­ex­per­te in der Wirt­schafts­kam­mer auch Lan­des­in­nungs­meis­ter und Bun­des­in­nungs­meis­ter-Stv. der Elektrotechniker.

Ers­te Anlauf­stel­le für alle Fra­gen rund ums Unternehmertum

„Gera­de in wirt­schaft­lich for­dern­den Zei­ten möch­ten wir gemein­sam den Bezirk Vöck­la­bruck und die gesam­te Wirt­schafts­re­gi­on stär­ken. Dafür brau­chen die Unter­neh­men bes­se­re Rah­men­be­din­gun­gen, moder­ne Infra­struk­tur, enga­gier­te Inter­es­sen­ver­tre­tung und star­ke Netz­wer­ke. Wir wol­len als Bezirks­stel­le der Wirt­schafts­kam­mer die ers­te Anlauf­stel­le für alle Fra­gen rund ums Unter­neh­mer­tum im Bezirk sein“, betont Preis­hu­ber. Mit zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen, Lehr­lings­ak­tio­nen oder den Netz­wer­ken der Jun­gen Wirt­schaft und Frau in der Wirt­schaft Vöck­la­bruck hat die Bezirks­stel­le ein gro­ßes Ser­vice­pa­ket und Netz­werk für Unter­neh­men. Mit dem WIFI Vöck­la­bruck bie­tet die Wirt­schafts­kam­mer direkt in der Regi­on ein star­kes Ange­bot an Aus- und Wei­ter­bil­dun­gen, in mehr als 300 Kur­sen jähr­lich. Damit legt die Bezirks­stel­le ins­ge­samt einen star­ken Fokus auf Fach­kräf­te, Digi­ta­li­sie­rung und Stand­ort­ent­wick­lung. Ein zen­tra­ler Schwer­punkt bleibt die Fach­kräf­te- und Lehr­lings­si­che­rung. Vöck­la­bruck bie­tet mit fast 600 Lehr­be­trie­ben und mehr als 2.000 Lehr­lin­gen einen wich­ti­gen Aus­bil­dungs­schwer­punkt. Die Lehr­lings- und Bil­dungs­mes­se, jedes Jahr im Mai, zählt mit mehr als 70 Aus­stel­lern zu den größ­ten Lehr­lings­mes­sen des Lan­des und bie­tet Jugend­li­chen und Betrie­ben eine wich­ti­ge Platt­form für Kar­rie­re und Fachkräftesicherung.

Gemein­sam mit enga­gier­ten Bezirks­stel­len-Aus­schuss­mit­glie­dern weiterarbeiten

Unter­stützt wird Obmann Ste­phan Preis­hu­ber bei sei­nem Ein­satz für die Wirt­schaft von einem star­ken Team quer durch den Bezirk Vöck­la­bruck mit Mar­tin Braun (Braun Maschi­nen­fa­brik GmbH, Vöck­la­bruck), Andrea Ham­mer­le (Zenz’nStub’n KG, Schörf­ling), Mar­tin Kaser (Instal­la­ti­on Kaser, Fran­ken­burg), Gerald Lohn­in­ger (Erd­bau Lohn­in­ger GmbH, Vöck­la­markt), Adolf Pohn (Pohn Manage­ment GmbH, Zell am Pet­ten­first), Mat­thi­as Reindl (Reindl Bau GmbH, Tief­gra­ben), Alo­is Rey­er (Erd­bau Rey­er, Nuss­dorf a. A.), Susan­ne Schein­ecker (M. Schein­ecker Ges.m.b.H., Vöck­la­markt), Caro­li­ne Seber (SECA Gas­tro & Han­dels GmbH, St. Geor­gen i.A.), Erich Stein­wend­ner (Gedan­ken-Design, Vöck­la­bruck), Karl Vese­ly (IT-Dienst­leis­tun­gen, Schwa­nen­stadt) und The­re­sa-Eli­sa­beth Wal­la (HW Aus­tria Han­dels­agen­tur, Vöck­la­bruck) sowie der Bezirks­vor­sit­zen­den von Frau in der Wirt­schaft, Chris­ti­ne Schar­mül­ler (Schar­mül­ler Ges­mbH., For­nach), und dem Bezirks­vor­sit­zen­den der Jun­gen Wirt­schaft, Flo­ri­an Baum­gart­ner (Die Gip­fel­stür­mer OG, Schörfling).