Graffiti-Vandalen in Vöcklabruck unterwegs

In Vöcklabruck haben unbekannte Täter in den vergangenen Wochen das Stadtgebiet von Vöcklabruck mit Graffitis verunstaltet.

Im Zeitraum zwischen 25. März 2020 und 20. April 2020 verübten derzeit noch unbekannte Täter an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von Vöcklabruck Sachbeschädigungen durch Graffiti. Dabei sprühten die Täter diverse Schriftzüge, wie „23“, „ASK“, „SPIKE“, „CORONA“, etc. an Verkehrszeichen, einem Streugutcontainer, Hausmauern, einer Bushaltestelle, sowie einer Friedhofsmauer in schwarzer und roter Farbe.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter der Telefonnummer 059133 – 4160.