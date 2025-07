Mit einem wah­ren Gold‑Regen hat der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck die OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten (29./30. Juni, Strand­bad Gmun­den) domi­niert. Gemein­sam mit dem Gmund­ner SK war der SVV die­ses Mal auch Gast­ge­ber für 12 OÖ Ver­ei­ne mit knapp 300 Akti­ven, die rund 1.200 Starts absol­vier­ten. Die SVV-Bilanz von 45 × Gold, 38 × Sil­ber und 36 × Bron­ze bedeu­tet dabei ein All­zeit-Hoch und Rang 1 im Medail­len­spie­gel – klar vor dem ASV Linz (77 Medaillen/37 Gold) und dem Wel­ser TV 1862 (100 / 36). Im Vor­jahr noch Zwei­ter hin­ter dem ASV Linz, gelang dies­mal der his­to­ri­sche Durch­bruch: Erst­mals in der Ver­eins­ge­schich­te setzt sich der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck an die OÖ-Spitze!

Lokal­ma­ta­do­rin Johan­na Maak ver­tei­dig­te erfolg­reich ihre OÖ Lan­des­meis­tert­ti­tel über 50 m und 100 m Rücken aus dem Vor­jahr. Zusätz­lich sicher­te sie sich Sil­ber über 200 m Lagen und Bron­ze über 100 m Frei­stil. Nicht aus der Hand gab auch Pia Part ihren Titel über 200 m Schmet­ter­ling. Den Vize­lan­des­meis­ter­ti­tel erschwamm sie über 100 m Schmet­ter­ling, und zusätz­lich schaff­te sie mit Bron­ze über 200 m Rücken ein drit­tes Mal den Sprung auf das Podest der All­ge­mei­nen Klas­se. In ihrer Alters­klas­se (AK 17/18) räum­te Pia ein Gold-Quar­tett ab. Ein Über­ra­schungs­ti­tel erschwamm die 24-jäh­ri­ge Fran­zis­ka Rut­ten­stock, die sich mit einer Top­zeit und mehr als 2 Sekun­den Vor­sprung auf Cor­ne­lia Pam­mer (1. USC Traun) Gold über 50 m Schmet­ter­ling sicher­te. Vize­lan­des­meis­te­rin wur­de sie außer­dem über 50 m Freistil.

Old but Gold, bewies auch Patrik Len­ze­der bei den Her­ren. In einem packen­den Duell mit Alex­an­der Jak­sche (Wel­ser TV 1862) behielt er über 200 m Schmet­ter­ling knapp die Nase vor­ne und hol­te sich den Lan­des­meis­ter­ti­tel. Sil­ber gab es zusätz­lich über 200 m Rücken, und Bron­ze über 50 m Schmet­ter­ling. Einen Vize­lan­des­meis­ter­ti­tel konn­te sich Karl Alex­an­der Fische­re­der über die 100-m-Schmet­ter­lings­stre­cke sichern. Die­se Leis­tung bedeu­te­te Rang 1 in der AK 17/18, wo er auch noch eine wei­te­re Sil­ber­ne über 100 m Frei­stil erkämpf­te. Ein Aus­ru­fe­zei­chen für die Zukunft setz­te der erst 14-jäh­ri­ge Dani­el Leit­ner mit zwei Bron­ze­me­dail­len über 50 m und 100 m Frei­stil in der All­ge­mei­nen Klas­se. In der AK13/14 gab es für ihn ins­ge­samt 4 Sie­ge zu fei­ern. Der gleich­alt­ri­ge Arthur May­er schaff­te über 200 m Schmet­ter­ling in der All­ge­mei­nen Klas­se mit Bron­ze den Sprung auf das Podest. In sei­ner Alters­klas­se errang er 1x Gold und 3x Bronze.

In den Staf­fel­be­wer­ben sam­mel­te Vöck­la­bruck kräf­tig Edelmetall:

Die Damen­staf­fel mit Johan­na Maak, Maria Maak, Pia Part und Azra Dau­to­vic hol­te Sams­tag Vor­mit­tag Gold über 4 x 200 m Frei­stil. Der Lauf am Nach­mit­tag war an Span­nung nicht zu über­tref­fen: Schluss­end­lich sieg­te Vöck­la­bruck ex aequo mit dem Wel­ser TV 1862. Über 4 x 100 m Lagen hat­ten dann die Wel­ser im Gegen­zug wie­der die Nase vor­ne und Sil­ber ging an Vöcklabruck.

Die Her­ren­staf­fel – in wech­seln­der Beset­zung bestehend aus Patrik Len­ze­der, Tobi­as Haberl, Dani­el Leit­ner, Her­bert Motz und Karl Alex­an­der Fische­re­der – glänz­te mit Sil­ber über alle drei Distan­zen. Rang 2 ging auch an die Mixed-Staf­fel in der Beset­zung Johan­na & Maria Maak, Karl Alex­an­der Fische­re­der und Patrik Len­ze­der über 4 x 100 m Freistil.

7 Lan­des­meis­ter- und 10 Vize­lan­des­meis­ter­ti­tel in der All­ge­mei­nen Klas­se, genau­so wie 6 Bron­ze­me­dail­len, und dies ver­teilt auf 10 Schwim­mer bzw. Staf­feln bewei­sen die Stär­ke der SVV-Schwim­mer an der Schwimm-Landesspitze.

Erfol­ge in der AK 17/18 gab es zusätz­lich zu oben genann­ten noch von Tobi­as Haberl zu fei­ern, der sich 1x Sil­ber und 2x Bron­ze sicherte.

In der AK 15/16 stand Azra Dau­to­vic drei­mal ganz oben, und sie gewann zusätz­lich zwei­mal Sil­ber. Die 15-jäh­ri­ge Maria Maak zeig­te ein­drucks­voll gegen älte­re Kon­kur­renz mit drei Gold­me­dail­len auf. Das Medail­len-Trio sicher­te sich Fin­ja Zim­mer­mann mit je 1x Gold, Sil­ber und Bron­ze. Für Jana Sun (15 Jah­re) gab es einen Sieg und eine Sil­ber­ne zu fei­ern. Mit schnel­len Zei­ten konn­te sich die gleich­alt­ri­ge Sophie Burg­stal­ler 2x Sil­ber und 1x Bron­ze sichern. Die Erfol­ge in die­ser Alters­klas­se run­de­ten Timea Leit­ner und Mat­tea Ste­ti­na mit je einer Bron­ze­nen ab. Bei den Bur­schen in der glei­chen Klas­se schwamm Her­bert Motz zu je zwei Sie­gen und Sil­ber­me­dail­len, obwohl er im jün­ge­ren Jahr­gang antrat. Maxi­mi­li­an Josef Pickl war über die Rücken­di­stan­zen mit je ein­mal Gold und Sil­ber sehr erfolg­reich am Start.

Zwei SVV-Talen­te hol­ten Medail­len in der AK 13/14. Ali­na Cris­tea ließ sich die Gold­me­dail­le über 400 m Frei­stil und 100 m Schmet­ter­ling nicht neh­men, und zusätz­lich gab es für sie 1x Bron­ze. Bei den Bur­schen konn­te Leo­nard Pickl 1x Sil­ber und 2x Bron­ze an Land ziehen.

Die Alters­klas­se der 11- und 12-jäh­ri­gen war beson­ders stark durch SVV-Akti­ve besetzt. Über die bei­den Brust­stre­cken (100 m und 200 m) ließ sich Han­nah Motz den ers­ten Platz nicht neh­men. Gleich eine Hand­voll Medail­len erkämpf­te Mag­da­le­na Burg­stal­ler mit 3x Bron­ze, 2x Sil­ber sowie 1x Gold über die abschlie­ßen­den 100 m Frei­stil. Vier­mal war Mihail Cris­tea mit Gold über 100 m Schmet­ter­ling, 2x Sil­ber und 1x Bron­ze am Podest ver­tre­ten. Über die glei­che Distanz sieg­te Karo­li­ne Drack bei den Mäd­chen zusätz­lich zu ihren bei­den drit­ten Rän­gen. Ein Sieg über 100 m Frei­stil ging an Jakob Edtho­fer. Je zwei­mal Sil­ber und Bron­ze konn­te Pau­la Klein gegen älte­re Kon­kur­renz erschwim­men. Der eben­so erst 11 Jah­re alte Niklas Bux­baum ver­voll­stän­dig­te die SVV-Samm­lung in die­ser AK mit einer Bronzenen.

Ein State­ment setz­ten die SVV-Talen­te außer­dem mit 8 Medail­len­ge­win­nern in der AK 9/10. Ein Gold-Quar­tett errang Nazar Muli­arch­uk mit Top-Zei­ten. Der 9‑jährige Kerim Dau­to­vic ließ sich von der älte­ren Kon­kur­renz nicht ein­schüch­tern und hol­te 2x Gold sowie 3x Sil­ber. Die eben­so jun­ge Mag­da­le­na Kainz konn­te sich von jeder Far­be eine Medail­le sichern. Die glei­che Ver­tei­lung, mit einer zusätz­li­chen Bron­ze­nen, konn­te Bako Bal­int gegen älte­re Schwim­mer errei­chen. Gold ging wei­ters an die 10-jäh­ri­ge Vale­rie Bam­mer, gleich­zei­tig mit 2 Sil­ber­me­dail­len. Ein Sil­ber-Quar­tett sicher­te sich Pia Maria Has­fort­er, wäh­rend Romy May­er einen zwei­ten Rang hol­te. Die Bilanz schloss der 9 Jah­re alte Moritz Edtho­fer mit drei Bron­ze­me­dail­len erfolg­reich ab.

Ein der­art brei­tes Leis­tungs­spek­trum – von den Jüngs­ten bis zur All­ge­mei­nen Klas­se – macht den Erfolg in Gmun­den so beson­ders. Ins­ge­samt waren 34 Akti­ve und 3 Staf­fel­teams des SVV auf den OÖ Medail­len­rän­gen ver­tre­ten. 119 Medail­len­er­fol­ge und 45 Gold­me­dail­len mar­kie­ren einen Mei­len­stein in der Geschich­te des SV Vöck­la­bruck: Noch nie gab es so vie­le Podest­plät­ze und Gold­me­dail­len, noch nie war der Ver­ein die Num­mer 1 in Oberösterreich.

Ein rie­si­ges Dan­ke­schön und herz­li­chen Glück­wunsch an alle Schwim­mer, Trai­ner, Eltern, Funk­tio­nä­re und Unter­stüt­zer – die­ser his­to­ri­sche Erfolg ist euer gemein­sa­mes Meisterwerk!