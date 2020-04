Hilfe bei häuslicher Gewalt

Rund um den Internationalen Frauentag zeigte die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut den Film Liebes:Leben, eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt an Frauen und Mädchen im Lehartheater Bad Ischl. Im Film erzählen drei Frauen ihre Geschichte vom Ausbruch aus Gewaltbeziehungen in ein selbstbestimmtes Leben.

Eingeladen waren Schüler*innen der HLW, HAK und Gymnasium (Oberstufe) Bad Ischl. Die Vorstellung wurde zahlreich besucht und 130 Schüler*innen und Lehrer*innen sowie Vertreterinnen des Frauenreferates des Landes OÖ, des Vorstandes der Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut und Politikerinnen, folgten Film und anschließender Diskussion mit der Regisseurin Carola Mair und den Geschäftsführerinnen des Gewaltschutzzentrum OÖ, des Frauenhauses Vöcklabruck, der Polizei und der Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut.

„Es ist der Frauenberatungsstelle ein besonderes Anliegen, das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen in der Öffentlichkeit zu thematisieren und diskutieren. Fast die Hälfte unserer Beratungen werden rund um das Thema häusliche Gewalt geführt. Viele Frauen sind davon betroffen, auch im Salzkammergut“, so Geschäftsführerin Andrea Lantschner.

In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie derzeit erleben, sind Frauen und Kinder noch mehr gefährdet, Opfer häuslicher Gewalt zu werden. Beengter Wohnraum, das Gefühl, isoliert zu sein, Verlust von Einkommen durch Kündigung und damit Bedrohung von Existenz – all das erhöht das Konfliktpotential enorm und lässt Situationen eskalieren. Gleichzeitig wird es für Opfer häuslicher Gewalt noch schwieriger Hilfe zu holen da sich Täter und Opfer ständig in den gleichen – gemeinsamen – Räumlichkeiten befinden.

Tipps:

Wenn Sie von Gewalt bedroht sind, wenden Sie sich bitte in den Öffnungszeiten unter 06132 21331 an die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut. Außerhalb unserer Öffnungszeiten wenden Sie sich im Falle von akuter Gewalt an die Polizei 133, den Frauennotruf 0800 222555 oder das Frauenhaus Vöcklabruck 07672 22722.

Wenn Sie keine Möglichkeit zum Telefonieren haben:

• nutzen Sie die Möglichkeit, e-Mails zu schreiben / online mit einer Beratungsstelle in Kontakt zu treten Frauenberatungsstelle Bad Ischl beratung@frauensicht.at, Frauenhaus Vöcklabruck office@frauenhaus-voecklabruck.at

Internetplattform „Halt der Gewalt“ www.haltdergewalt.at bietet täglich von 15.00 – 22.00 Uhr die Möglichkeit eines onlinechats an

Betretungsverbote und Wegweisungen für Täter gelten auch in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen!