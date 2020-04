Südlichen Stadteinfahrt Laakirchen 18. bis 20. April gesperrt

Von 18. bis 20. April ist die Eisenbahnkreuzung in Laakirchen bei der südlichen Stadteinfahrt (Gmundner Straße, Firma Grube-Forst) für den Straßenverkehr gesperrt. Die ÖBB arbeiten in diesem Zeitraum täglich zwischen 7:00 und 17:00 Uhr. Bitte beachten Sie die Schilder vor Ort.

Während der Arbeiten kann es zu erhöhter Staub- und Lärmentwicklung kommen. Wir versuchen, die Unannehmlichkeiten für Sie als AnrainerIn so gering wie möglich zu halten.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Information. Diese wird per Post auch an die betroffenen Haushalte zugestellt. Wir bitten Sie, die Information nach Möglichkeit auch in Ihren Medien (Homepage, Schwarzes Brett etc.) zu veröffentlichen.

Kurzfristige Änderungen aufgrund der aktuellen Situation sind möglich. Aktuelle Informationen für Anrainerinnen und Anrainer finden Sie online unter https://infrastruktur.oebb.at/de/informationen-und-mehr/baustellen-und-anrainer-information.

Foto: pixabay