Zusammenhalt auch in Krisenzeiten

Als die Lebenshilfe Oberösterreich im Jubiläumsjahr zum Miteinander aufrief, fühlte sich Herian Trading sofort angesprochen und kreierte einen Weltrekord-Wein, bei dem die Lebenshilfe mit jedem Verkauf finanziell unterstützt wird. Die ersten Spenden über € 550 wurden nun übergeben um ein Zeichen zu setzen, dass auch in Krisenzeiten der Zusammenhalt wichtig ist.

„Wir wollen als Unternehmen mit guten Beispiel vorangehen und Menschen unterstützen, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Gemeinschaft und Zusammenhalt sind Herzensangelegenheiten unseres Unternehmens und daher fließt beim Kauf jeder einzelnen Flasche mindestens ein Euro in ein soziales Projekt“, erklärt Christian Katzengruber, Geschäftsführer von Herian Trading. So wird etwa ein Projekt für Landminenopfer ebenso unterstützt wie Umweltschutzprojekte. Diese Vorbildwirkung will das 4-Mann-Unternehmen gerade auch in Krisenzeiten wahrnehmen und übergab daher als sichtbares Zeichen einen Spendenscheck über € 550 mit vorgeschriebenen Körperabstand an das Lebenshilfe-Wohnhaus in der Dürnau.

Wein Trinken und dabei Gutes tun

Übrigens: Der Weltrekord-Wein ist nach wie vor Verfügbar und kann um € 60,– pro 6er-Karton bei Herian Trading (https://www.shop.herian.at/produkt/lebenshilfe/) erworben werden. € 13,98 pro verkauften Karton gehen nach wie vor zugunsten der Lebenshilfe Oberösterreich. Wer den kürzlich offiziell im Guinness Buch der Rekorde aufgenommenen Weltrekord feiern und dabei die Lebenshilfe unterstützen möchte, kann jetzt einen Beitrag leisten.

Über Herian Trading:

Herian Trading vereint Werte nach dem allgemeinen Werteverständnis vom Produzenten bis zum Kunden. Seine Produzenten arbeiten alle nach BIO Richtlinien oder strenger, ihre Mitarbeiter werden menschlich und respektvoll behandelt, die Produkte sind innovativ und herausragend in ihrem Bereich, die Kunden sind Großteils Unternehmer mit Weitblick und Herz und unsere Vision ist es, ein großes Miteinander zu erschaffen, denn nur so können wir wirklich Einzigartiges bewirken.

Jede Flasche ist einzigartig und jede Flasche ist Botschafter. Denn Herian Trading pflanzt für jede Flasche die unser Haus verlässt einen Baum für unseren Planeten über die Plattform „Plant fort he Planet“. Nach dem Motto – wir nehmen von der Natur und wir geben der Natur um einen gesunden, biologischen Kreislauf aufzubauen.

Jede Flasche spendet auch 1 Euro an Handicap International https://handicap-international.de, eine Organisation bei der nachweislich nur 13% Verwaltungskosten anfallen und 87% direkt dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird.