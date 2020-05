Arbeiter stürzte von Segelboot

Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck fiel am Dienstag bei Arbeiten an einem Segelboot in einer Bootshalle in Schörfling am Attersee aus etwa 3,5 Metern Höhe auf den Boden.

Er und sein 41-jähriger Kollege aus dem Bezirk Vöcklabruck waren damit beschäftigt ein dort eingelagertes Segelboot aus der Halle zu verfrachten. Das Boot war auf einer Kombination aus übereinander gestapelten Ziegelsteinen und einem Rahmengestell aus Metall aufgebockt. Der 56-Jährige befand sich auf dem Segelboot, der 41-Jährige auf dem Hallenboden.

Sturz aus 3,5 Metern Höhe

Mit einem 3-Punkt-Flaschenzug wollte der 56-Jährige das Boot anheben, um es danach auf einen Bootsanhänger zu verfrachten. Der 41-Jährige begann währenddessen damit die Unterbock-Konstruktion abzubauen. Der 56-Jährige ging dann in den Heckbereich, um mit seinem Körpergewicht ein eventuelles Vorkippen zu verhindern.

Aus noch ungeklärter Ursache fiel er von dort auf den Hallenboden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.