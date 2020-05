Die Feuerwehr stand Samstagvormittag bei einem Brand in einer Pizzeria in Vöcklabruck im Einsatz.

Am 2. Mai 2020 gegen 9:45 Uhr brach in einer Pizzeria in der Stadt Vöcklabruck ein Brand aus, der von einem vorbeifahrenden Autolenker entdeckt wurde. Dieser alarmierte die Feuerwehr.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Pizzeria. Auch bestand keine Gefahr für Passanten oder umliegende Gebäude.

Feuer brach bei Fritteuse aus

Die durchgeführten Erhebungen zur Brandursache ergaben, dass das Feuer im Bereich einer Fritteuse entstanden sein dürfte. Bereits die Feuerwehr hatte dort mit einer Wärmebildkamera erhöhte Temperaturen festgestellt.

Zur detaillierten Prüfung wurde das Gerät vom Brandsachverständigen der Brandverhütungsstelle OÖ mitgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Fotos: laumat.at/Matthias Lauber