In Schörf­ling am Atter­see hat es am spä­ten Mitt­woch­abend in einer Metz­ge­rei gebrannt. Zwei Feu­er­weh­ren waren im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren wur­den am spä­ten Mitt­woch­abend zu einem Brand ins Orts­zen­trum von Schörf­ling am Atter­see alar­miert. Eine auf­merk­sa­me Anwoh­ne­rin hat­te offen­bar Rauch­aus­tritt aus den Geschäfts­räum­lich­kei­ten einer Metz­ge­rei wahr­ge­nom­men und den Inha­ber ver­stän­digt. Zugleich wur­de die Feu­er­wehr alarmiert.

Kräf­te von zwei Feu­er­weh­ren konn­ten den Brand im Bereich eines Ofens rasch unter Kon­trol­le brin­gen und ablö­schen. Die Räum­lich­kei­ten wur­den anschlie­ßend belüf­tet und dadurch rauch­frei gemacht. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber