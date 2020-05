Hofkonzert zu Muttertag im Seniorenheim Laakirchen

Am Sonntag, dem 10.05. wurde auch im Seniorenheim Laakirchen Muttertag gefeiert. Am Vorplatz des Seniorenheimes wurde ein kleines Muttertagskonzert veranstaltet, das allen Seniorenheimbewohnerinnen und –Bewohnern sehr viel Freude bereitete.

Mit einem musikalischen Ständchen und einem üppigen Geschenkskorb mit Tee, Kaffee, Schokolade und Säften stellte sich Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Muttertag im Seniorenheim Laakirchen ein. Die Landesrätin bedankte sich hierbei bei allen Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen für das Durchhalten und die hervorragende Arbeit, die in den letzten Wochen im Seniorenheim geleistet wurde „In schwierigen Zeiten vielen Menschen etwas Gutes tun ist mir ein Anliegen“, so Soziallandesrätin Gerstorfer. Die überdies mit einem persönlichen Brief allen Mitarbeiter/innen ihre Anerkennung zollte.

Müttern, aber auch Vätern, die das kleine Hofkonzert auf den Balkonen genossen, bereitete die musikalische Abwechslung eine große Freude. Vom Fenster aus folgte, wer immer konnte, den Liedern, wippte und klatschte mit und genoss das Konzert bei angenehmen Temperaturen.

Nicht nur am Muttertag lautete die Devise: „So viel Kontakt wie möglich, aber so geschützt wie notwendig“, so der Heimleiter, „denn es sind oft die kleinen und spontanen Gesten, die echte Wirkung zeigen, die Freude und gute Laune auslösen können“, so der Heimleiter DSP Stefan Prinz, MAS weiter. Auch den diensthabenden Müttern wurde an diesem Tag mit einem kleinen Blumengruß, der von der Laakirchner Floristin „Blumen Muscari“ zur Verfügung gestellt wurde, noch eine weitere Freude bereitet.

Foto: privat

Bild v. r. n. l.: Heimleiter DSP Stefan Prinz, MAS, Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger, Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, Vizebürgermeisterin Maria Ohler