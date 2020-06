Der letzte Auftritt

Wer hätte das gedacht? Nach „First Gig Never Happened“ begann im März auch für die Jazzfreunde eine Zwangspause. Wegen der Corona-Krise musste der Kulturverein alle Konzerte bis Ende Juni absagen oder verschieben. Dafür blieb aber eine junge und talentierte Band aus Niederösterreich lange in Erinnerung.

Das Trio „Der erste Auftritt ist nie passiert“ gastierte am 5. März im Jugendzentrum Bad Ischl und überraschte mit Frische und einem eigenen Still. Für Lisa Hofmaninger (Bassklarinette und Sopransaxophon), Alexander Fitzthum (Hammond, Rhodes und Piano) sowie Judith Schwarz (erweitertes Schlagzeug) sind die Zeiten schon immer turbulent gewesen. Eine Autopanne verhinderte ihren ersten Auftritt vor einigen Jahren. Die jungen Menschen gewannen aber an Mut, Selbstsicherheit und Zuversicht.

Das Trio nahm eine CD vor zwei Jahren auf und präsentierte dieses Programm im März auch dem Publikum in Bad Ischl. Zum Großteil umfasste das Konzert eigene angepasste Musikstücke über Themen von Charlie Mingus und Thelonious Monk sowie eine Komposition von Alexander Fitzthum, welche Monk gewidmet wurde. Und auch wenn der erste Auftritt des jungen Trios nie passiert ist, war sein letzter Auftritt vor der Corona-Krise wohl etwas Bedeutendes, Wichtiges und nicht zuletzt Interessantes.

Wieder einmal ermöglichten die Jazzfreunde Bad Ischl jungen und noch nicht so bekannten Künstlern einen Bühnenauftritt vor ausgewähltem Publikum in schweren Zeiten für die Kultur. Respekt!

Foto: privat