Erster Flohmarkt „der ISCHLER“ an der Esplanade

Am 13. Juni fand das erste Mal der Flohmarkt an der Ischler Esplanade statt. Diese Idee ist beim Arbeitskreis „Ein Sommer in Bad Ischl 2020 “ entstanden, so Bürgermeisterin Ines Schiller. Mit diesem Flohmarkt soll auf der einen Seite die Esplanade wieder mehr belebt werden und auf der anderen Seite soll es vor allem Ischlerinnen und Ischlern und natürlich unseren Nachbarn die Möglichkeit geben einen fixen Standplatz zu ergattern. Jeden zweiten Samstag gibt es nun die Möglichkeit an der Esplanade kleine Schätze zu finden oder auch selbt StandlerIn zu werden.

„Ich war von Barbara Schenners Idee sofort begeistert und beim ersten Besuch auch schon einiges gekauft, erzählt die Bürgermeisterin.

Der Erlös der Standgebühr kommt einen ssozialen Zweck zu Gute.

Foto: privat