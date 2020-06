Flugplatz Schloss Ort Gmunden eröffnet

Wer heute Dienstag 2.6.2020 auf der Gmundner Esplanade in Richtung Schloss Ort schlenderte staunte nicht schlecht. In der Orter Bucht vor dem Schloss Ort „parkten“ drei Wasserflugzeuge, darunter auch ein RED BULL Flugzeug, in dem die Passagiere mit schnellen Booten die Sitze tauschten und anschließend Runden um den Lakus Felix drehten. Man könnte fast glauben, dass Gmunden eine Attraktion mehr zu bieten hat.

Ja Motorboote sind ja auch noch im Juni erlaubt, warum auch nicht Wasserflugzeuge. Wie auf den Bildern zur sehen harmonisieren kleine Boote, Segelboote, Linienschiffe etc. mit den neuen Wasserfahrzeugen und für die Zuseher auf der Esplanade Gmunden war es auch eine Sehenswürdigkeit mehr zu bestaunen. Uns hat es gefallen, ob es wohl eine gewohntes Bild am Trau(m)nsee werden wird sei in Frage gestellt!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS